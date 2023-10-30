Британія бачить "нові можливості" для боротьби з ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина

Уряд Великої Британії після заклику групи депутатів перегляне "обсяг і масштаби" розвідувальної діяльності стосовно терористичної групи Вагнера, зокрема у світлі загибелі її ватажка Євгенія Пригожина.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію PA Media.

Реакція британського уряду з’явилась після звіту комітету із закордонних справ Палати громад, у якому депутати попередили, що Міністерство закордонних справ вживає недостатньо заходів для протидії загрозі з боку "вагнерівців".

У результаті британське МЗС підтримало або частково погодилось із переважною більшістю рекомендацій парламентського комітету, створивши спеціальну міжурядову групу.

"Ми згодні з комітетом, що збір розвідувальної інформації про діяльність групи Вагнера є пріоритетним завданням, і ми переглянули обсяг і масштаб наших зусиль. Ми вважаємо, що у нас є достатньо ресурсів для відстеження групи Вагнера", – заявили у відомстві.

Також відомство врахувало зауваження британських депутатів про те, що невизначеність, яка виникла після загибелі Пригожина в авіакатастрофі, може бути використана для підриву діяльності "вагнерівців".

"Ми також посилили нашу оцінку й координацію діяльності із західними та регіональними партнерами. Ми плануємо продовжити ці зусилля після смерті Пригожина – події, яка може створити нові можливості", – йдеться у відповіді МЗС Британії.

Британська розвідка у серпні допускала, що смерть ватажка Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.

Наступного місяця Велика Британія офіційно визнала угруповання терористичною організацією.