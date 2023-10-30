Британия видит "новые возможности" для борьбы с ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина

Правительство Великобритании после призыва группы депутатов пересмотрит "объем и масштабы" разведывательной деятельности по отношению к террористической группе Вагнера, в частности в свете гибели ее главаря Евгения Пригожина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство PA Media.

Реакция британского правительства последовала после отчета комитета по иностранным делам Палаты общин, в котором депутаты предупредили, что Министерство иностранных дел принимает недостаточно мер по противодействию угрозе со стороны "вагнеровцев".

В результате британский МИД поддержал или частично согласился с подавляющим большинством рекомендаций парламентского комитета, создав специальную межправительственную группу.

"Мы согласны с комитетом, что сбор разведывательной информации о деятельности группы Вагнера является приоритетной задачей, и мы пересмотрели объем и масштаб наших усилий. Мы считаем, что у нас достаточно ресурсов для отслеживания группы Вагнера", – заявили в ведомстве.

Также ведомство учло замечания британских депутатов о том, что возникшая после гибели Пригожина в авиакатастрофе неопределенность может быть использована для подрыва деятельности "вагнеровцев".

"Мы также усилили нашу оценку и координацию деятельности с западными и региональными партнерами. Мы планируем продолжить эти усилия после смерти Пригожина – события, которое может создать новые возможности", – говорится в ответе МИД Британии.

Британская разведка в августе допускала, что смерть главаря Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера.

В следующем месяце Великобритания официально признала группировку террористической организацией.