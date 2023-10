Глава правительства Нидерландов рассказал Зеленскому, когда учебные F-16 прибудут в Румынию

Президент Владимир Зеленский и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов в понедельник провели разговор в формате видеоконференции, посвященный оборонным потребностям Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Марк Рютте заверил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, и эскалация на Ближнем Востоке не помешает.

"Я также смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это значит, что в скором времени могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", – добавил он.

Также, по сообщению главы нидерландского правительства, стороны обсудили вопросы экспорта украинского зерна через черноморские порты и участие Нидерландов в расследовании военных преступлений России.

