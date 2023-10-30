Глава правительства Нидерландов рассказал Зеленскому, когда учебные F-16 прибудут в Румынию

Президент Владимир Зеленский и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов в понедельник провели разговор в формате видеоконференции, посвященный оборонным потребностям Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Марк Рютте заверил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, и эскалация на Ближнем Востоке не помешает.

"Я также смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это значит, что в скором времени могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", – добавил он.

Также, по сообщению главы нидерландского правительства, стороны обсудили вопросы экспорта украинского зерна через черноморские порты и участие Нидерландов в расследовании военных преступлений России.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp — Mark Rutte (@MinPres) October 30, 2023

В свою очередь Зеленский отметил воплощение предварительных договоренностей Киева и Амстердама о дополнительных ракетах для систем Patriot, подготовке к передаче истребителей F-16 и патрульных катеров, а также долгосрочной финансовой помощи.

"Я призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России, а еще над эффективным механизмом перевода в Украину доходов от замороженных российских активов", – написал президент.

Лидеры также согласились, что необходимо предотвращать дальнейшую эскалацию и широкую войну на Ближнем Востоке, и Украина готова приложить все усилия, сообщил глава государства.

Під час розмови ми з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте зосередилися на зміцненні оборони України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.



Наші попередні домовленості реалізуються: додаткові ракети для систем Patriot, підготовка до передання F-16, патрульні… pic.twitter.com/RXUgVD8mK6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2023

Напомним, Рютте в середине октября прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что Украина получит дополнительные ракеты для ЗРК Patriot и патрульные катера.

Кроме того, недавно Украина начала с Нидерландами двусторонние переговоры о "гарантиях безопасности".