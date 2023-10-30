74-річний президент Португалії вірить, що доживе до вступу Молдови в ЄС

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза під час візиту до Молдови в понеділок висловив сподівання, що вона зможе якнайшвидше стати членом Європейського Союзу.

Його слова цитує молдовський портал NewsMaker, пише "Європейська правда".

На спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду Ребелу де Соуза відзначив, що Молдова робить усе необхідне й старанно працює в необхідних для євроінтеграції галузях – "державна служба, юстиція, політична обстановка, економіка, боротьба з корупцією та інші".

"12 грудня мені виповниться 75 років. Я дуже сподіваюся, що до того моменту, коли мені виповниться 82 або 83 роки, я буду живий і зможу побачити, що Молдова є членом Європейського Союзу", – заявив португальський президент.

"Я відчуваю, Молдова покаже, що приєднання до Європейського Союзу можливе до 2030 року", – додав він.

Своєю чергою Санду висловила впевненість, що Молдова готова до початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, й сподівається на позитивне рішення у грудні цього року.

У червні минулого року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною.

Очікується, що на початку листопада Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.