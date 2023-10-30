74-летний президент Португалии верит, что доживет до вступления Молдовы в ЕС

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза во время визита в Молдову в понедельник выразил надежду, что она сможет как можно быстрее стать членом Европейского Союза.

Его слова цитирует молдавский портал NewsMaker, пишет "Европейская правда".

На совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду Ребелу де Соуза отметил, что Молдова делает все необходимое и усердно работает в необходимых для евроинтеграции областях – "государственная служба, юстиция, политическая обстановка, экономика, борьба с коррупцией и другие".

"12 декабря мне исполнится 75 лет. Я очень надеюсь, что к тому моменту, когда мне исполнится 82 или 83 года, я буду жив и смогу увидеть, что Молдова является членом Европейского Союза", – заявил португальский президент.

"Я чувствую, Молдова покажет, что присоединение к Европейскому Союзу возможно до 2030 года", – добавил он.

В свою очередь Санду выразила уверенность, что Молдова готова к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз, и надеется на положительное решение в декабре этого года.

В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной.

Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к Евросоюзу.