Франция подала в Суд ЕС жалобы на Еврокомиссию из-за предоставления преимущества английскому языку при найме должностных лиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Использование евро-английского и глобиш, упрощенной версии английского языка, которым пользуются не-носители языка, возможно, и получило широкое распространение в ЕС, но Франция никогда не теряла надежды на то, что брюссельские бюрократы будут разговаривать на французском.

Напротив, Париж сейчас атакует ЕС за то, что некоторые новые сотрудники нанимаются на работу на основе оценок, проведенных на английском языке.

Брюссель сейчас нанимает новых чиновников в таких сферах, как космос, оборона и экономика, используя процесс отбора, включающий некоторые тесты, которые проводятся только на английском языке. Париж утверждает, что эти критерии дают преимущество англоязычным кандидатам над их конкурентами, и подал две жалобы в Суд ЕС; одна из них была обнародована в понедельник.

Европейский офис по отбору персонала, который проводит экзамены при приеме на работу, установленные институтами ЕС, регулярно публикует решения, которые определяют критерии для каждой процедуры отбора. Франция обжаловала два сообщения, опубликованные в 2022 и 2023 годах, которые касались некоторых экзаменов, проводимых только на английском языке.

Ожидается, что Общий суд ЕС, который рассматривает споры с участием институтов ЕС, вынесет решение по этому вопросу в течение года; ранее он уже отменял конкурсы из-за неправомерного ограничения выбора языков. Ранее в этом году Суд ЕС, который является последней апелляционной инстанцией по делам с участием институтов ЕС, вынес решение в пользу Италии и Испании в аналогичных делах.

Для Франции тесты только на английском являются дискриминацией и нарушают договоры ЕС. Правила сообщества в целом предусматривают, что все граждане ЕС должны иметь одинаковое отношение, независимо от национальности. Правила приема на работу должностных лиц ЕС также запрещают дискриминацию по языковому признаку в целом и допускают ее только при определенных условиях.

"Это дискриминирует неанглоязычных кандидатов", – заявил французский дипломат на условиях анонимности. По его словам, это не только французская борьба, поскольку другие государства-члены разделяют такую же обеспокоенность.

Другой дипломат ЕС, который не был уполномочен говорить публично, подтвердил, что Италия поддерживает позицию Франции, и подчеркнул, что "это позиция не против конкретного языка, а в пользу многоязычия".

Борьба Франции против повсеместного распространения английского языка перекликается с внутренними дебатами о потере страной влияния в мире. Президент Франции Эмманюэль Макрон работает над расширением использования французского языка во всем мире.

Французский является официальным языком ЕС (одним из 24) и неофициально считается одним из трех рабочих языков Еврокомиссии (другие – английский и немецкий), а также одним из двух разговорных языков Совета ЕС.

Напомним, грузинский президент Саломе Зурабишвили видит опасность в том, что тысячи россиян находятся на территории Грузии и разговаривают на русском языке.

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