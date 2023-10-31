Поліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе

У вівторок поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

Внаслідок інциденту, що стався вранці 31 жовтня, станцію метро та приміську залізничну станцію Бібліотека Франсуа Міттерана на сході Парижа евакуювали.

Поліція відреагувала на подію після того, як очевидці повідомили екстреним службам, що жінка в одязі, який повністю закривав її обличчя, висловлювала погрози.

За повідомленням Le Figaro, жінка була одягнена в абаю – традиційну арабську жіночу сукню з рукавами, призначену для носіння в громадських місцях.

Незрозуміло, які погрози вона озвучила. За інформацією BFM TV, жінка пропагувала тероризм чи, ймовірно, погрожувала підірвати себе. Вибухівки при ній не знайшли. Le Figaro з посиланням на джерело в поліції стверджує, що жінка погрожувала "підірвати все" та ховала руки в одязі. Жінка нібито кричала "Аллах Акбар" і відмовилася показати свої руки.

Поліція повідомила, що поліцейські відкрили вогонь після того, як жінка не відреагувала на їхні попередження.

Поліція наразі не надає інформації про стан жінки, однак прокуратура заявила, що її життя поза небезпекою. Вона отримала поранення у зону живота.

Щоб переконатися, що на станції немає вибухівки, на місце відправили кінологів та бригади розмінування.

Opération de police à la BNF : des détonations ont été entendues dans le quartier.



La police a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la personne menaçante qui a été blessée à l’abdomen et évacuée par les pompiers. @CLPRESSFR pic.twitter.com/faOQJTNYi2 — Clément Lanot (@ClementLanot) October 31, 2023

Це останній інцидент з безпекою у Франції, яка перебуває в режимі посиленої антитерористичної готовності після смертельного нападу на вчителя в школі Арраса. Вранці 13 жовтня 20-річний хлопець родом з Чечні скоїв ісламістський напад у ліцеї та вбив вчителя.

Після екстреної наради французький уряд вирішив запровадити в країні найвищий рівень терористичної загрози.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен доручив усім префектам посилити заходи з підтримання безпеки та правопорядку на Гелловін, який відзначатимуть 31 жовтня.