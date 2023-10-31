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Полиция Парижа открыла огонь по женщине, угрожавшей взорвать себя

Вторник, 31 октября 2023, 12:35

Во вторник полиция открыла огонь по женщине, которая якобы высказывала угрозы взорвать себя на железнодорожной станции в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.

В результате инцидента, произошедшего утром 31 октября, на станции метро и пригородной железнодорожной станции "Библиотека Франсуа Миттерана" на востоке Парижа провели эвакуацию.

Полиция отреагировала на происшествие после того, как очевидцы сообщили экстренным службам, что женщина в одежде, которая полностью закрывала ее лицо, высказывала угрозы.

По сообщению Le Figaro, женщина была одета в абайю – традиционное арабское женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах.

Непонятно, какие угрозы она озвучила. По информации BFM TV, женщина пропагандировала терроризм или, вероятно, угрожала взорвать себя. Взрывчатки при ней не нашли. Le Figaro со ссылкой на источник в полиции утверждает, что женщина угрожала "взорвать все" и прятала руки в одежде. Женщина якобы кричала "Аллах Акбар" и отказалась показать свои руки.

Полиция сообщила, что полицейские открыли огонь после того, как женщина не отреагировала на их предупреждения.

Полиция пока не предоставляет информации о состоянии женщины, однако прокуратура заявила, что ее жизнь вне опасности. Она получила ранение в область живота.

Чтобы убедиться, что на станции нет взрывчатки, на место отправили кинологов и бригады разминирования. 

Это последний инцидент с безопасностью во Франции, которая находится в режиме усиленной антитеррористической готовности после смертельного нападения на учителя в школе Арраса. Утром 13 октября 20-летний молодой человек родом из Чечни совершил исламистское нападение в лицее и убил учителя.

После экстренного совещания французское правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка на Хэллоуин, который будут отмечать 31 октября.

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