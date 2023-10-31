В Париже расследуют массовое появление на стенах зданий звезд Давида

В Париже в ночь на вторник неизвестные нарисовали около 60 звезд Давида на стенах зданий, полиция разыскивает причастных.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В ночь с 30 на 31 октября в 14-м округе Парижа на стенах ряда жилых домов и банков появились звезды Давида, всего около 60.

Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.

Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5 October 31, 2023

Прокуратура начала расследование по факту причинения вреда имуществу, с отягчающим обстоятельством связи с расой, этническим происхождением или религией.

Парижские депутаты мэрии массово отреагировали на инцидент, назвав его возмутительным, неприемлемым и отсылкой к событиям перед и во время Второй мировой войны.

В середине октября такие случаи зафиксировали в Берлине.

Напомним, также во вторник полиция Парижа открыла огонь по женщине, которая угрожала взорвать себя.

Кроме того, в последние недели страну "лихорадит" от волны фальшивых заминирований.