Пашинян сподівається на угоду про мир з Азербайджаном у найближчі місяці

Вірменія сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у Тбілісі, його цитує видання Aysor, пише "Європейська правда".

"Зараз ми з Азербайджаном працюємо над проєктом угоди про мир і врегулювання відносин. Сподіваюся, що цей процес успішно завершиться найближчими місяцями", – сказав Пашинян на міжнародному форумі "Шовковий шлях" у Тбілісі.

Він зазначив, що Вірменія та Азербайджан досягли згоди про те, що взаємно визнають територіальну цілісність одна одної, а також досягли згоди, що Вірменія та Азербайджан здійснять делімітацію кордонів на основі Алма-Атинської декларації 1991 року.

"Сподіваємося на основі цих принципів у найближчі місяці підписати з Азербайджаном угоду про мир і встановлення відносин", – заявив Пашинян.

Його коментарі пролунали на тлі зусиль зі зміцнення миру після того, як минулого місяця Азербайджан повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

19 жовтня Пашинян заявив, що Єреван і Баку за підсумками зустрічей за європейського посередництва сформулювали "дорожню карту" нормалізації відносин Вірменії та Азербайджану.

Днями у Тегерані відбулася зустріч міністрів закордонних справ Туреччини, Ірану, Росії, Вірменії та Азербайджану.

Між тим, у ЄС повідомили, що анонсована зустріч прем'єр-міністра Вірменії і президента Азербайджану в Брюсселі наприкінці жовтня не відбудеться, а в Єревані звинуватили у цьому Баку.