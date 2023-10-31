Військові РФ знову викрали громадянина Грузії біля окупованих територій

Представники російських окупаційних військ незаконно затримали громадянина Грузії біля межі з окупованими територіями Цхінвальського регіону (Південної Осетії).

Як повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда", про це заявили у Службі держбезпеки Грузії.

Російські військові затримали чоловіка біля села Сінагурі. У СДБ заявили, що повідомили про інцидент міжнародних партнерів та співголів Женевських міжнародних дискусій, а також активували "гарячу лінію" під егідою Місії спостерігачів ЄС у Грузії.

"Задіяно усі механізми для якнайшвидшого звільнення незаконно затриманого громадянина Грузії", – зазначили в СДБ.

За інформацією "Радіо Свобода", загалом в окупованому Цхінвальському регіоні перебувають за ґратами п’ять громадян Грузії. Тбілісі планує підняти питання про їхнє звільнення під час чергової зустрічі у селі Ергнеті, в рамках Механизму із запобігання інцидентам і реагуванню на них.

Нещодавно СДБ Грузії повідомила про звільнення чоловіка, якого затримали біля окупованих територій у червні 2023 року.

Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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