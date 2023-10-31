Военные РФ опять похитили гражданина Грузии возле оккупированных территорий

Представители российских оккупационных войск незаконно задержали гражданина Грузии у границы с оккупированными территориями Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", об этом заявили в Службе госбезопасности Грузии.

Российские военные задержали мужчину возле села Синагури. В СГБ заявили, что сообщили об инциденте международных партнеров и сопредседателей Женевских международных дискуссий, а также активировали "горячую линию" под эгидой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

"Задействованы все механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии", – отметили в СГБ.

По информации "Радио Свобода", всего в оккупированном Цхинвальском регионе находятся в тюрьме пять граждан Грузии. Тбилиси планирует поднять вопрос об их освобождении во время очередной встречи в селе Эргнети, в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.

Недавно СГБ Грузии сообщила об освобождении мужчины, задержанного возле оккупированных территорий в июне 2023 года.

Случаи похищения грузинских граждан в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями неединичны.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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