В прокуратуре Баварии рассказали детали обвинения в отношении 22-летнего депутата от АдГ

В Германии 22-летний депутат ландтага (регионального парламента) Баварии от ультраправой "Альтернативы для Германии" Даниэль Халемба, накануне задержанный из-за причастности к организации "Пражская Тевтония", во вторник пришел на работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Халемба, который в понедельник добровольно сдался правоохранителям, искавшим его несколько дней, и пробыл 12 часов под стражей, на следующий день прибыл на заседание ландтага Баварии – впервые после избрания на местных выборах 8 октября.

Параллельно прокуратура города Вюрцбург, которая ведет расследование, впервые раскрыла подробности расследования в отношении новоизбранного депутата от АдГ.

Во время обыска в помещении "Пражской Тевтонии", связанном с Халембой, изъяли гостевую книгу, где депутат подписывался "Зиг хайль", распечатку приказа рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 29.10.1939 года, а также "несколько кастетов, мачете, дубинки, одноручный нож и ружье".

В ходе дальнейшего расследования возникло "насущное подозрение", что Халемба и другие члены братства "массово запугивали" одного из подсудимых. В связи с этим по требованию прокуратуры Вюрцбурга был выдан ордер на арест 22-летнего мужчины.

Старший прокурор Вюрцбурга Торстен Зеебах заявил, что решение суда освободить Халембу из-под стражи не меняет выдвинутого против него подозрения, поскольку все еще существует опасность заговора и побега подозреваемого.

Сам Халемба отказался комментировать обвинения во время непродолжительного присутствия в ландтаге Баварии.

Напомним, что во время заседания парламент немецкой земли Бавария переизбрал Маркуса Зёдера на должность премьер-министра.