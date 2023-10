СМИ узнали, когда представят новый пакет санкций ЕС против РФ

Проект двенадцатого пакета санкций Европейского Союза против России будет объявлен государствам-членам на следующей неделе.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По данным Джозвяка, предложение по 12-му раунду санкций ЕС против России "поступит на следующей неделе".

"Значительную часть пакета составляют меры против обхода санкций, санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты", – добавил он.

