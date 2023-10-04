У Фінляндії викрили злочинну групу, що привозила наркотики зі Швеції, серед затриманих українець

Фінські правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, що привозила в країну наркотики зі Швеції, завдяки цьому членів мережі впіймали також у Швеції.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Правоохоронці підозрюють, що за увесь час діяльності – орієнтовно з 2022 року, злочинці ввезли у Фінляндію близько 350 кг різних наркотичних речовин і мільйон таблеток з наркотичними речовинами.

Затримали 30 осіб, з них 17 залишили під вартою. Майже всі затримані – віком близько 30 років і молодші. Серед підозрюваних – громадяни Швеції, Норвегії, Фінляндії, Британії, Сербії, Косова, України, Туреччини, Іраку та Сомалі.

Перехопити вдалося 100 кг наркотиків і партію з 230 тисяч таблеток, а також 240 тисяч євро готівкою.

На основі попередніх даних розслідування правоохоронці дійшли висновку, що це не ізольована група, а частина ширшої мережі.

На злочинців поступово вийшли після того, як на початку 2023 року у Фінляндії під час дорожнього контролю перехопили 1,5 кг амфетаміну і частини вогнепальної зброї. Далі у районі довкола Гельсінкі зафіксували присутність осіб зі Швеції, відомих зв’язками з кримінальним світом, в оточенні людей, пов’язаних з вуличними бандами. Почавши стеження за їхнім спілкуванням, поліція вийшла на мережу і відстежила їхній спосіб діяльності.

Члени мережі, які допомагали збувати заборонений товар, приїздили до Фінляндії з різних країн на короткі проміжки часу і "в сіру" винаймали собі квартири. Такі квартиранти зазвичай виходили з дому вночі й пересувалися на таксі. Після таких нічних виходів довкола орендованих квартир помічали частішу появу автомобілів і людей, ніж зазвичай, що викликало підозри у збуті отриманої партії наркотиків. Після того правоохоронці виявили місця зустрічі, де члени мережі забирали "посилки" для подальшої реалізації.

Як повідомлялося, у Швеції конфлікти між конкуруючими бандами стали серйозною безпековою проблемою для країни, уряд через це скликає засідання Ради нацбезпеки.