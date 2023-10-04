Финские правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая привозила в страну наркотики из Швеции, благодаря этому членов сети поймали также в Швеции.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Правоохранители подозревают, что за все время деятельности – ориентировочно с 2022 года, преступники ввезли в Финляндию около 350 кг различных наркотических веществ и миллион таблеток с наркотическими веществами.

Задержали 30 человек, из них 17 оставили под стражей. Почти все задержанные – в возрасте около 30 лет и моложе. Среди подозреваемых – граждане Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Сербии, Косова, Украины, Турции, Ирака и Сомали. Сколько выходцев из Украины среди задержанных не уточнятся.

Перехватить удалось 100 кг наркотиков и партию из 230 тысяч таблеток, а также 240 тысяч евро наличными.

На основе предварительных данных расследования правоохранители пришли к выводу, что это не изолированная группа, а часть более широкой сети.

На преступников постепенно вышли после того, как в начале 2023 года в Финляндии во время дорожного контроля перехватили 1,5 кг амфетамина и части огнестрельного оружия. Далее в районе вокруг Хельсинки зафиксировали присутствие лиц из Швеции, известных связями с криминальным миром, в окружении людей, связанных с уличными бандами.

Начав слежку за их общением, полиция вышла на сеть и отследила их способ деятельности.

Члены сети, которые помогали сбывать запрещенный товар, приезжали в Финляндию из разных стран на короткие промежутки времени и "в серую" арендовали себе квартиры. Такие квартиранты обычно выходили из дома ночью и передвигались на такси.

После таких ночных выходов вокруг арендованных квартир замечали более частое появление автомобилей и людей, чем обычно, что вызвало подозрения в сбыте полученной партии наркотиков. После того правоохранители обнаружили места встречи, где члены сети забирали "посылки" для дальнейшей реализации.

Как сообщалось, в Швеции конфликты между конкурирующими бандами стали серьезной проблемой безопасности для страны, правительство из-за этого созывает заседание Совета нацбезопасности.