Пашинян назвав умову, за якої готовий піти у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав причини, через які він не збирається йти у відставку після того, як Азербайджан взяв під контроль територію Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це він говорив у парламенті, повідомляє News.am.

Відповідаючи на заклик депутата піти у відставку і репліку про те, що під приводом захисту незалежності той нібито намагається поставити Вірменію і вірменський народ перед ще більшими викликами, Пашинян не став заперечувати, що Єреван стоїть перед викликами.

"Якщо моїм відходом усі виклики буде нейтралізовано, то я це зроблю. Я не чіпляюся за крісло. Але всі мої аналізи показують, що в разі (відставки) відбудеться зворотне. Це одна з причин, чому цього не відбувається", – переконаний прем'єр.

"Ви цей сценарій спробували в Нагірному Карабасі й реалізували. І що вийшло? Це призвело до чогось позитивного? Звичайно, у Вірменії таке не може бути реалізовано", – зазначив Пашинян.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії підтвердив, що візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в четвер, 5 жовтня, в іспанський Гранаді попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Перед цим стало відомо, що запланована на 5 жовтня у Гранаді зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона не відбудеться.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

А спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян говорив, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.