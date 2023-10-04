Пашинян назвал условие, при котором готов уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал причины, по которым он не собирается уходить в отставку после того, как Азербайджан взял под контроль территорию Нагорного Карабаха.

Как пишет "Европейская правда", об этом он говорил в парламенте, сообщает News.am.

Отвечая на призыв депутата уйти в отставку и реплику о том, что под предлогом защиты независимости тот якобы пытается поставить Армению и армянский народ перед еще большими вызовами, Пашинян не стал отрицать, что Ереван стоит перед вызовами.

"Если моим уходом все вызовы будут нейтрализованы, то я это сделаю. Я не цепляюсь за кресло. Но все мои анализы показывают, что в случае (отставки) произойдет обратное. Это одна из причин, почему этого не происходит", – убежден премьер.

"Вы этот сценарий попробовали в Нагорном Карабахе и реализовали. И что получилось? Это привело к чему-то положительному? Конечно, в Армении такое не может быть реализовано", – отметил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении подтвердил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в четверг, 5 октября, в испанской Гранаде, несмотря на отказ ехать туда азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Ранее стало известно, что запланированная на 5 октября в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона не состоится.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.

А спикер парламента Армении Ален Симонян говорил, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.