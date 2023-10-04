Університет у Марселі закрив одну з будівель через наркоторгівлю неподалік

Університет Екс-Марсель у центрі однойменного французького міста на узбережнні Середземного моря тимчасово закрив будівлю одного з кампусів через те, що поблизу ведеться небезпечна торгівля наркотиками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Будівля, про яку йдеться, розташована менш як за 500 метрів від Старого порту Марселя – одного з найбідніших районів міста, де останнім часом з'явилися точки продажу наркотиків.

"Після місяців занепокоєння і тривоги декан... ухвалив рішення закрити будівлю для студентів і співробітників, оскільки їхня безпека не може бути гарантована", – написав президент Університету Екс-Марсель Ерік Бертон у листі до поліції, прокуратури і мера міста.

Заняття для приблизно 1500 студентів, які раніше відбувались у тимчасово закритій будівлі, перевели в онлайн на період із 6 по 13 жовтня. Університет сподівається, що до того часу проблему з безпекою вдасться вирішити.

Цього року в Марселі в результаті насильства, пов'язаного з наркотиками, загинули близько 40 людей, серед них – випадкові перехожі та місцеві жителі, що стали жертвами сутичок між дилерами, які конкурують між собою.

У поліції Марселя раніше визнали погіршення ситуації з безпекою в Старому порту міста й відправили спецназ для допомоги місцевим поліцейським.