Университет в Марселе закрыл одно из зданий из-за наркоторговли неподалеку

Университет Экс-Марсель в центре одноименного французского города на побережье Средиземного моря временно закрыл здание одного из кампусов из-за того, что поблизости ведется опасная торговля наркотиками.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Здание, о котором идет речь, расположено менее чем в 500 метрах от Старого порта Марселя – одного из беднейших районов города, где в последнее время появились точки продажи наркотиков.

"После месяцев беспокойства и тревоги декан... принял решение закрыть здание для студентов и сотрудников, поскольку их безопасность не может быть гарантирована", – написал президент Университета Экс-Марсель Эрик Бертон в письме к полиции, прокуратуре и мэру города.

Занятия для примерно 1500 студентов, которые ранее проходили во временно закрытом здании, перевели в онлайн на период с 6 по 13 октября. Университет надеется, что к тому времени проблему с безопасностью удастся решить.

В этом году в Марселе в результате насилия, связанного с наркотиками, погибли около 40 человек, среди них – случайные прохожие и местные жители, ставшие жертвами столкновений между конкурирующими между собой дилерами.

В полиции Марселя ранее признали ухудшение ситуации с безопасностью в Старом порту города и отправили спецназ для помощи местным полицейским.