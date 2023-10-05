Премьер Эстонии: Россия ждет, что мы устанем, нельзя ей это подарить

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что союзники должны выдержать испытание временем в вопросе помощи Украине, потому что сейчас расчет Кремля – именно на "усталость от войны".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед встречей Европейского политического сообщества в Гранаде.

Каллас спросили, видит ли она риски для помощи Украине в связи с последними политическими процессами в США.

"У нас продолжаются дискуссии на всех площадках, и США высказали обязательства, как и страны Европы. Думаю, Россия как раз и хочет, чтобы мы "устали" – и мы не должны показывать им своей усталости, потому что должны помогать Украине столько, сколько будет необходимо. Мы должны выдержать эту войну, так, как держатся украинцы, и делать все возможное для помощи Украине", – ответила она.

"Россия думает, что выдержит дольше, чем мы. Нельзя им это подарить", – добавила Кая Каллас.

Глава МИД Литвы на днях также отмечал, что мир не может себе позволить "устать" от войны. Это подчеркнула также министр иностранных дел Исландии, которая также выразила мнение, что при нынешних обстоятельствах естественно и логично принять Украину в НАТО.