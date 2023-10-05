Зеленський обговорив з Мелоні посилення ППО та двосторонню угоду про "гарантії безпеки"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні обговорив майбутній пакет допомоги та двосторонню угоду про "гарантії безпеки", а також майбутнє головування Італії у "Групі семи".

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба президента за підсумками зустрічі лідерів на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Зеленський подякував Мелоні за всебічну підтримку Італії та розповів про поточну ситуацію на фронті, акцентувавши також, що зменшення інтенсивності бойових дій та послаблення військової допомоги Україні буде грати на руку Росії.

"У контексті підготовки наступного оборонного пакета від Італії лідери обговорили питання військової підтримки України, зокрема посилення української ППО для захисту мирних людей і зернової інфраструктури. Окремо обговорювалися питання укладення двосторонньої угоди між Україною та Італією про безпекові гарантії на базі Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначили у комюніке.

Також говорили про те, як Італія може підтримати Україну під час головування у "Групі семи".

"Президент України високо оцінив готовність уряду Італії взяти під патронат Одесу, зокрема фінансувати відбудову Спасо-Преображенського кафедрального собору та інших історичних пам’яток міста, пошкоджених унаслідок російських ракетних атак", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський також провів у Гранаді двосторонню зустріч з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

Під час відкриття саміту лідерів Зеленський у промові наголосив, що Росія здатна відновити свій воєнний потенціал приблизно до 2028 року, якщо отримає паузу у бойових діях.