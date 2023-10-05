Зеленский обсудил с Мелони усиление ПВО и двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джорджией Мелони обсудил будущий пакет помощи и двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности", а также будущее председательство Италии в "Группе семи".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба президента по итогам встречи лидеров на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Зеленский поблагодарил Мелони за всестороннюю поддержку Италии и рассказал о текущей ситуации на фронте, акцентировав также, что уменьшение интенсивности боевых действий и ослабление военной помощи Украине будет играть на руку России.

"В контексте подготовки следующего оборонного пакета от Италии лидеры обсудили вопросы военной поддержки Украины, в частности усиление украинской ПВО для защиты мирных людей и зерновой инфраструктуры. Отдельно обсуждались вопросы заключения двустороннего соглашения между Украиной и Италией о гарантиях безопасности на базе Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе", – отметили в коммюнике.

Также говорили о том, как Италия может поддержать Украину во время председательства в "Группе семи".

"Президент Украины высоко оценил готовность правительства Италии взять под патронат Одессу, в частности финансировать восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора и других исторических памятников города, поврежденных в результате российских ракетных атак", – добавляют в сообщении.

Напомним, Зеленский также провел в Гранаде двустороннюю встречу с премьером Испании Педро Санчесом.

Во время открытия саммита лидеров Зеленский в речи отметил, что Россия способна восстановить свой военный потенциал примерно до 2028 года, если получит паузу в боевых действиях.