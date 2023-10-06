США сбили турецкий беспилотник в Сирии

Американский истребитель F-16 сбил турецкий беспилотник, который летел в районе базы на северо-востоке Сирии, где расположены американские войска.

Об этом заявил в четверг представитель Пентагона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В 7:30 утра по местному времени вооруженные силы США заметили беспилотные летательные комплексы, которые наносили удары вблизи Хасаки на северо-востоке Сирии, в том числе всего в километре от американских войск, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, удары были нанесены в объявленной США зоне ограничения операций, и военные переместились в убежища.

В 11:30 турецкий беспилотник снова вошел в ограниченную зону, направляясь к месту дислокации американских войск, сказал Райдер.

Американское командование оценило, что беспилотник, который находился на расстоянии менее чем полкилометра от американских войск, представлял потенциальную угрозу, сказал Райдер. Американские истребители F-16 сбили дрон примерно в 11:40.

По словам Райдера, перед тем, как сбить беспилотник в четверг, американские официальные лица связались с турецкими военными и предупредили, что американские силы имеют право на самооборону.

После инцидента министр обороны Ллойд Остин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Во время разговора он сказал, что США находятся в Сирии только для борьбы с террористами "Исламского государства", сказал Райдер.

Турция недавно усилила атаки на курдские силы в Ираке и Сирии после того, как курдские боевики взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в Анкаре в воскресенье.

Турция считает Сирийские демократические силы крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), которую многие страны признали террористической организацией.

Сбитие беспилотника союзника НАТО может привести к обострению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, которая уже давно недовольна поддержкой, которую США оказывают Сирийским демократическим силам.

В воскресенье двое нападавших взорвали бомбу возле правительственных зданий в Анкаре, в результате чего оба погибли, а двое полицейских получили ранения.