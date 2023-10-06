Укр Рус Eng

Суд ООН призначив дату слухання за позовом Вірменії проти Азербайджану

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 15:46

Міжнародний суд ООН проведе 12 жовтня 2023 року слухання за позовом Вірменії проти Азербайджану на основі Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, де Єреван звинуватив Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні суду.

Слухання, які відбудуться у Палаці миру в Гаазі, присвячені запиту Вірменії про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

Серед іншого, від Баку вимагають вивести увесь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

Баку відреагував на позов Єревана в ООН через дискримінацію вірмен у Карабаху

Також Вірменія хоче, аби Азербайджан зобов’язали "утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху", не руйнувати будь-якого пам’ятника геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного Нагірного Карабаху.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року. Цьому передувала одноденна операція Азербайджану, що призвела до капітуляції так званих нагірнокарабаських сил.

Станом на 2 жовтня свої домівки були змушені залишити понад 100 тисяч населення Нагірного Карабаху з-поміж 120 тисяч, як його оцінювали до бойових дій минулого тижня.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія Азербайджан Нагірний Карабах Міжнародні суди