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Суд ООН назначил дату слушания по иску Армении против Азербайджана

Пятница, 6 октября 2023, 15:46

Международный суд ООН проведет 12 октября 2023 года слушания по иску Армении против Азербайджана на основе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где Ереван обвинил Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении суда.

Слушания, которые состоятся во Дворце мира в Гааге, посвящены запросу Армении о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха.

Среди прочего, от Баку требуют вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, способствовать доступу миссии ООН и Красного Креста в регион и обеспечить коммунальные услуги.

Баку отреагировал на иск Еревана в ООН из-за дискриминации армян в Карабахе

Также Армения хочет, чтобы Азербайджан обязали "воздерживаться от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, не разрушать любого памятника геноцида армян 1915 года, и признать документы, которые выдавала власть непризнанного Нагорного Карабаха".

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года. Этому предшествовала однодневная операция Азербайджана, которая привела к капитуляции так называемых нагорно-карабахских сил.

По состоянию на 2 октября свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч населения Нагорного Карабаха из 120 тысяч, как его оценивали до боевых действий на прошлой неделе.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе

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