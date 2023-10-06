Понад 200 тисяч українських біженців залишили Чехію

Понад 200 тисяч українських біженців, які в'їхали в країну з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року, вже залишили Чехію.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані, які виданню Právo надав віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє novinky.cz.

За його словами, загалом 561 605 українських біженців подали заяви на отримання тимчасового захисту в Чехії з початку повномасштабної війни до 1 жовтня цього року.

"Таким чином, понад 200 тисяч з них вже залишили Чехію за час війни. Ці люди або виїхали до іншої країни-члена ЄС, або повернулися в Україну", – зазначив Ракушан.

При цьому він заперечив твердження деяких політиків та деяких представників громадськості про те, що чеська влада не знає, скільки і які саме люди з України перебувають на території Чехії.

"Всі ці майже 360 тисяч осіб прийшли до Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики, щоб отримати свої візові мітки і зібрати необхідні нам дані", – сказав міністр.

Ракушан попередив, що ті, хто не з'явиться особисто до Департаменту притулку та міграційної політики до кінця вересня, втратять статус тимчасового захисту з боку Чехії.

Він також уточнив, що з майже 359 тисяч зареєстрованих українців близько 115 тисяч вже легально працюють.

"Знаючи, що велика група з цих 359 тисяч – це діти, люди похилого віку та жінки, які доглядають за дітьми і не можуть працювати, цифра у 115 тисяч – це дуже добре, і є тенденція до зростання", – вважає міністр.

За найскромнішими підрахунками, лише цього року легально працевлаштовані українці сплатять до державного бюджету Чехії від 12 до 15 мільярдів чеських крон (від майже 500 млн до 700 млн євро) податків.

Раніше повідомлялося, що більше половини біженців з України в Чехії мали досвід агресії через своє українське походження.

Раніше повідомляли, що уряд Чехії планує продовжити статус захисту для українських біженців до кінця березня 2025 року.

Перед цим стало відомо, що Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.