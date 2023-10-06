У Чехії остаточно відхилили всі скарги на результати виборів, де переміг Петр Павел

Конституційний суд Чехії відхилив останні скарги на результати січневих президентських виборів, у яких переміг відставний генерал й колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

З лютого чеський Конституційний суд розглядав скарги людей, які переважно підтримували незареєстрованого кандидата в президенти Павла Зітека. Після виборів вони звернулися до Вищого адміністративного суду з вимогою провести повторне голосування.

Позивачі критикували, наприклад, той факт, що Міністерство внутрішніх справ Чехії нібито порушило правила державних закупівель під час вибору постачальника комп'ютерної програми для машинної обробки підписів на поданнях кандидатів до виборчої комісії.

Конституційний суд Чехії наприкінці вересня розглянув дві останні справи, пов’язані з оскарженням січневих виборів.

Першу скаргу від імені двох виборців суд відхилив через відсутність юрисдикції, другу, яка об’єднала скарги майже чотирьох десятків людей, через "очевидну необґрунтованість" та "невідповідність позивачів вимогам законодавства".

Загалом чеські суди задовольнили лише невелику частину клопотань, де були виявлені окремі помилки місцевих виборчих комісій. Після цього відрив Петра Павела над конкурентом, експрем’єром і лідером партії ANO Андреєм Бабішем, зріс на майже 300 голосів.

Як відомо, Петр Павел склав присягу й став президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни – десять років.

Читайте також: Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела.