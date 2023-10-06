В Чехии окончательно отклонили все жалобы на результаты выборов, где победил Петр Павел

Конституционный суд Чехии отклонил последние жалобы на результаты январских президентских выборов, в которых победил отставной генерал и бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

С февраля чешский Конституционный суд рассматривал жалобы людей, которые преимущественно поддерживали незарегистрированного кандидата в президенты Павла Зитека. После выборов они обратились в Высший административный суд с требованием провести повторное голосование.

Истцы критиковали, например, тот факт, что Министерство внутренних дел Чехии якобы нарушило правила государственных закупок при выборе поставщика компьютерной программы для машинной обработки подписей на представлениях кандидатов в избирательную комиссию.

Конституционный суд Чехии в конце сентября рассмотрел два последних дела, связанных с обжалованием январских выборов.

Первую жалобу от имени двух избирателей суд отклонил из-за отсутствия юрисдикции, вторую, которая объединила жалобы почти четырех десятков человек, из-за "очевидной необоснованности" и "несоответствия истцов требованиям законодательства".

В общем чешские суды удовлетворили лишь небольшую часть ходатайств, где были обнаружены отдельные ошибки местных избирательных комиссий. После этого отрыв Петра Павела над конкурентом, экс-премьером и лидером партии ANO Андреем Бабишем, вырос почти на 300 голосов.

Как известно, Петр Павел принял присягу и стал президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на ней два срока – десять лет.

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