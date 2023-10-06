ЕС изучает возможность военно-морской миссии против контрабандистов из Туниса

Евросоюз рассматривает возможность расширения военного контингента в Средиземном море, чтобы уменьшить количество лодок с мигрантами из Туниса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает DPA.

По его словам, с контрабандистами можно бороться успешнее, если бы средства миссии, такие как военные корабли и самолеты, можно было бы также разворачивать в водах Туниса, что требует разрешения африканской страны.

Боррель отметил, что хочет обсудить этот вопрос с Тунисом до конца года. Впрочем, маловероятно, что Тунис согласится на такую миссию в ближайшем будущем, после того, как недавно обвинил ЕС в невыполнении соглашения о финансовой поддержке.

Также неясно, все ли страны ЕС согласятся на расширение миссии.

Сейчас ЕС проводит военную миссию IRINI в Средиземном море, которая обеспечивает выполнение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, а также способствует борьбе с контрабандой и торговлей людьми.

Ранее сообщалось, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что добился исключения из итогового документа по итогам неформальной встречи лидеров Европейского Союза в испанской Гранаде упоминания о миграции.

Вероятно, руководство ЕС пошло на такую уступку, чтобы избежать ситуации последнего саммита в июне, когда Польша и Венгрия отказались от одобрения итоговой декларации именно из-за упоминания о миграционной политике объединения.

Раньше постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.