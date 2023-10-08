У Сенаті США готують екстрену допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС

Голова комітету із закордонних справ Сенату США Бен Кардін оголосив, що готує до голосування законопроєкт про допомогу Ізраїлю, який у суботу зазнав масштабної атаки з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Про це йдеться в опублікованій на сайті комітету заяві Кардіна, яку цитує "Європейська правда".

Американський сенатор підкреслив, що в найближчі дні й тижні уряд Сполучених Штатів і Конгрес зобов'язані запропонувати "допомогу, яка була основою американо-ізраїльських відносин з моменту їх заснування".

"І тому я маю намір при першій же можливості ініціювати законопроєкт, який зосередиться на наданні Ізраїлю того, що йому потрібно для самозахисту. Йдеться про поповнення протиракетної оборони для "Залізного купола", що забезпечить постійну бойову готовність цих систем", – зазначив Кардін.

Також він закликав до виділення додаткового фінансування оборони Ізраїлю, ухвалення резолюції, що "посилює нашу відданість американо-ізраїльським відносинам", а також затвердження нового посла США в Ізраїлі.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За даними ізраїльських ЗМІ, від дій ХАМАС на ранок неділі загинули щонайменше 300 людей, ще майже 1600 зазнали поранень.

Напередодні США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони, а президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.