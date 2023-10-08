Блинкен обсудил с европейскими коллегами нападение ХАМАС на Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Италии, Германии и Верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Блинкен с европейскими коллегами обсудил "беспрецедентный масштаб и жестокость нападений ХАМАС" на израильскую территорию, которые они решительно осудили.

"Госсекретарь подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самозащиту и призвал страны "пятерки" и ЕС к дальнейшему взаимодействию", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

В Госдепе также сообщали о разговоре Блинкена с израильским коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом, главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и главами МИД стран региона.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По данным израильских СМИ, от действий ХАМАС на утро воскресенья погибли по меньшей мере 300 человек, еще почти 1600 получили ранения.

Накануне США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны, а президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.