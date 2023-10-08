Частину Будапешта перекрили через снаряди часів Другої світової війни

Сили оборони Угорщини закрили для відвідування набережну в 5-му районі Будапешта після того, як у Дунаї виявили три німецькі артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив угорський мовник ATV.

Як повідомили в пресслужбі угорських Збройних сил, сапери в неділю вранці отримали повідомлення про ймовірні вибухові пристрої на узбережжі Дунаю. Їх стало видно через падіння рівня води в річці.

Військові перекрили територію на відстані 100 метрів від набережної перед площею Вігадо в Будапешті для руху пішоходів, аби перевірити узбережжя на наявність інших вибухових пристроїв.

Під час обшуку території сапери виявили 8,8-сантиметровий осколок від снаряду, а також 8,8-сантиметрову й 5-сантиметрову осколкові гранати. Їх забрали для знищення у віддаленому від людей місці.

Пошук інших вибухових пристроїв триває, після завершення робіт набережну в Будапешті знову відкриють для громадян.

У Європі досі виявляють бомби часів Другої світової війни, зокрема і в густонаселених містах. Протягом цього року про такі випадки повідомлялось, зокрема, в Польщі та Німеччині.