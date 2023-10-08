Часть Будапешта перекрыли из-за снарядов времен Второй мировой войны

Силы обороны Венгрии закрыли для посещения набережную в 5-м районе Будапешта после того, как в Дунае обнаружили три немецких артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил венгерский вещатель ATV.

Как сообщили в пресс-службе венгерских Вооруженных сил, саперы в воскресенье утром получили сообщение о вероятных взрывных устройствах на побережье Дуная. Их стало видно из-за падения уровня воды в реке.

Военные перекрыли территорию на расстоянии 100 метров от набережной перед площадью Вигадо в Будапеште для движения пешеходов, чтобы проверить побережье на наличие других взрывных устройств.

Во время обыска территории саперы обнаружили 8,8-сантиметровый осколок от снаряда, а также 8,8-сантиметровую и 5-сантиметровую осколочные гранаты. Их забрали для уничтожения в отдаленном от людей месте.

Поиск других взрывных устройств продолжается, после завершения работ набережную в Будапеште снова откроют для граждан.

В Европе до сих пор обнаруживают бомбы времен Второй мировой войны, в том числе и в густонаселенных городах. В течение этого года о таких случаях сообщалось, в частности, в Польше и Германии.