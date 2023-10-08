Пять средиземноморских стран просят ЕС о большей помощи для противодействия миграции

Министры по вопросам миграции и внутренних дел, Греции, Италии, Испании, Кипра и Мальты во время встреч в пятницу и субботу приветствовали предварительно принятое решение ЕС для противодействия миграции, но призвали направить на это больше ресурсов.

Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".

Министры-участники неформальной группы Med 5 заявили, что Евросоюз должен занять жесткую позицию по возвращению нелегальных мигрантов в страны их происхождения, одновременно подчеркнув важность сотрудничества с ними.

Они также призвали направить дополнительные 2 миллиарда евро на борьбу с миграцией, поскольку большая часть текущего бюджета ЕС была потрачена на размещение украинских беженцев и борьбу с наплывом мигрантов из Беларуси.

Греческий министр по вопросам миграции Димитрис Кайридис, который принимал уже шестую встречу Med 5, вспомнил о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинившего Брюссель в "юридическом изнасиловании" его страны из-за миграции.

"Мы оказались между ненавистными крикунами справа и наивными людьми слева, которые считают, что любая попытка защитить границы нарушает права человека", – сказал Кайридис, назвав Орбана предвестником того, чем может стать ЕС без принятия решений по миграции.

На этой неделе постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Против договоренности выступали Польша и Венгрия, которые настояли на исключении упоминания о миграции из итогового документа неформальной встречи лидеров ЕС в Гранаде.