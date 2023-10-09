В Люксембурге впервые за 10 лет может смениться премьер из-за поражения партии коалиции

По итогам досрочных парламентских выборов в Люксембурге распадается трехпартийная коалиция во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем, который представляет либералов, из-за плохого результата партии "Зеленых".

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, объявленные в воскресенье поздно вечером, сообщает AP.

Согласно им, количество мандатов "Зеленых" в парламенте, где всего 60 мест, уменьшится с 9 до 5, из-за чего коалиции не хватит мандатов для продолжения 5-летнего срока пребывания в правительстве.

В то же время либеральная партия Беттеля DP увеличила представительство с 12 до 14 мест, а еще один коалиционный партнер, социалистическая LSAP сохранила 10 мест.

Христианско-демократическая партия CSV останется крупнейшей фракцией в парламенте с 21 местом и может получить мандат на формирование нового правительства.

10 лет назад Беттель сменил на посту премьера Жан-Клода Юнкера, христианского демократа, который в то время был самым долго в Европе демократически избранным лидером.

Партия CSV в течение последних 10 лет оставались в оппозиции несмотря на то, что является крупнейшей фракцией в парламенте. На последних выборах коалиция во главе с Беттелем контролировала 31 из 60 мест.

Ранее Люксембург стал еще одной страной-подписантом декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют декларацией о "гарантиях безопасности".

Напомним, что Люксембург входит в коалицию, которая будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Накануне саммита в Вильнюсе стало известно, что НАТО готовит исключение для Люксембурга в вопросе расходов не менее 2% ВВП на оборону из-за особенностей этой страны.