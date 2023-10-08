Екзитполи підтверджують перемогу консерваторів у Баварії та Гессені

На регіональних виборах у німецьких федеральних землях Баварія та Гессен у неділю, за даними екзитполітів, першість очікувано тримають праві Християнсько-демократична й Християнсько-соціальна партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У найбільш густонаселеній німецькій землі Баварія на першому місці з 37% голосів має бути ХСС. Разом із популістськими "Вільними виборцями", яким прогнозують 14%, партія має утримати більшість і здатність формувати уряд.

"Зелені", що входять до федеральної урядової коаліції, попередньо посідають друге місце з 16%, за ними – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (15%). Соціал-демократи, партія Олафа Шольца, може отримати 8,5%.

У Гессені Християнсько-демократичний союз, як показують екзитполи, отримує 35,5%. СДПН і АдН ділять друге місце з 16%, від них ненабагато відстають "Зелені" (15,5%). Подолати прохідний бар’єр також можуть вільні демократи з 5%.

З огляду на те, що у Гессені й Баварії живе приблизно кожен п'ятий виборець Німеччини, а обидві землі вважаються економічними "важковаговиками", регіональні вибори розглядаються як важливий індикатор настроїв населення.

У Баварії та Гессені в передвиборних кампаніях переважали занепокоєння національними проблемами, як-то міграція, вартість "зеленого" переходу й економічний спад, а також розчарування суперечками у федеральній коаліції.

Згідно з опитуванням ARD-Deutschland Trend, підтримка уряду Шольца залишається на найнижчому рівні з моменту його вступу на посаду в грудні 2021 року: четверо з п'яти німців незадоволені його роботою.