Рейтинг уряду Шольца рекордно низький

Підтримка коаліційного уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца впала до рекордно низького рівня.

Про це свідчить опитування громадської думки інституту Insa, опубліковане Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка соціал-демократів Шольца впала до 17%, що на 8,7 відсоткових пункта менше, ніж їхній результат на федеральних виборах два роки тому.

Інші дві керівні партії, Зелені та ліберальні вільні демократи, отримали 14% та 6% відповідно.

Сукупний рівень підтримки – 37% – є найнижчим для коаліції Шольца з моменту її обрання у вересні 2021 року.

Найбільша опозиційна партія, консервативний ХДС, залишилася на рівні 27%, тоді як правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набрала ще один пункт і тепер має 22%.

Зростання підтримки АдН, яка заперечує, що кліматична криза спричинена людською діяльністю та виступає проти членства в Європейському Союзі і хоче зупинити міграцію в країну, викликає занепокоєння демократичних партій та інвесторів.

У східнонімецьких землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія, де наступного року відбудуться земельні вибори, АдН наразі є найсильнішою партією з понад 30% голосів.

У серпні майже дві третини громадян Німеччини заявили, що хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.

Майже 70% німців невдоволені тим, як функціонує держава.