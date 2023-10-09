В Естонії розширили список країн, про відвідування яких мають повідомляти носії держтаємниці

Міністр внутрішніх справ Естонії розширив список країн, куди в разі поїздки особи, які мають доступ до державних таємниць, повинні завчасно повідомляти спецслужби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Список, куди раніше занесли РФ, Білорусь і КНДР, тепер поповнили Вірменія, Азербайджан, Китай (включно з Макао і Гонконгом), Іран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

МВС зазначає, що перебування в цих країнах носіїв секретних відомостей загрожує державним таємницям через діяльність органів безпеки зазначених держав.

Носії держтаємниць мають повідомляти про поїздки до перелічених країн не пізніше ніж за п'ять днів до їх початку.

Раніше урядова комісія Литви з питань національної безпеки в п’ятницю підтримала законодавчу заборону поїздок до Білорусі та Росії для людей, які працюють із секретною інформацією і мають доступ до неї.

Перед цим Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.

У Литві також посилили контроль і перевірки осіб, які в'їжджають з Білорусі та Росії, також прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.