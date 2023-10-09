В Эстонии расширили список стран, о посещении которых должны сообщать носители гостайны

Министр внутренних дел Эстонии расширил список стран, в случае поездки в которые лица, имеющие доступ к государственной тайне, должны заблаговременно сообщать спецслужбы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Список, куда ранее занесли РФ, Беларусь и КНДР, теперь пополнили Армения, Азербайджан, Китай (включая Макао и Гонконг), Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

МВД отмечает, что пребывание в этих странах носителей секретных сведений угрожает государственным тайнам из-за деятельности органов безопасности указанных государств.

Носители гостайны должны сообщать о поездках в перечисленные страны не позднее чем за пять дней до их начала.

Ранее правительственная комиссия Литвы по вопросам национальной безопасности поддержала законодательный запрет поездок в Беларусь и Россию для людей, которые работают с секретной информацией и имеют доступ к ней.

Перед этим Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.

В Литве также усилили контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России, также пограничники будут тщательно проверять документы и визы тех, кто следует через территорию страны транзитом.