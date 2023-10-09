Угорщина протягом ночі евакуювала з Ізраїлю 215 осіб

Угорщина двома літаками протягом ночі евакуювала 215 осіб з Ізраїлю, який зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Опублікувавши відео про евакуацію, глава МЗС Угорщини зазначив, що вони успішно приземлилися в столиці Будапешті.

Сійярто також подякував Ізраїлю, Кіпру, Греції, Туреччині, Болгарії та Румунії за швидке надання дозволів на виліт.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.

Раніше повідомлялося, що після масштабної атаки радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль Болгарія, Румунія та Угорщина намагаються евакуювати своїх громадян з країни.

Перед цим польський уряд вирішив направити борт для евакуації своїх громадян з Ізраїлю, який другу добу протистоїть нападу терористичного угруповання ХАМАС.