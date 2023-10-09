Венгрия в течение ночи эвакуировала из Израиля 215 человек

Венгрия двумя самолетами в течение ночи эвакуировала 215 человек из Израиля, который подвергся нападению террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Опубликовав видео об эвакуации, глава МИД Венгрии отметил, что они благополучно приземлились в столице Будапеште.

Сийярто также поблагодарил Израиль, Кипр, Грецию, Турцию, Болгарию и Румынию за быстрое предоставление разрешений на пролет.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

Ранее сообщалось, что после масштабной атаки радикального исламского движения ХАМАС на Израиль Болгария, Румыния и Венгрия пытаются эвакуировать своих граждан из страны.

Перед этим польское правительство решило направить борт для эвакуации своих граждан из Израиля, который вторые сутки противостоит нападению террористической группировки ХАМАС.