CNN: Граждане Германии могут быть среди заложников ХАМАСа

Германия считает, что ее граждане находятся среди заложников террористической группировки ХАМАС, которая на выходных совершила нападение на Израиль.

Об этом сообщил CNN в воскресенье источник в Министерстве иностранных дел Германии, пишет "Европейская правда".

"Насколько нам известно, все они имеют израильское гражданство в дополнение к немецкому", – сказал источник.

Министерство иностранных дел Германии и посольство Германии в Тель-Авиве "очень тесно" координируют свои действия с израильскими властями, отметили в ведомстве.

Источник добавил, что Германия не будет публично комментировать количество похищенных или отдельные случаи, чтобы защитить этих людей.

Ранее CNN удалось подтвердить личность Шани Лук – женщины с немецким и израильским гражданством, которую видели без сознания на видео в плену вооруженных боевиков в Газе. Ее мать рассказала CNN, что узнала о похищении дочери на музыкальном фестивале вблизи границы с Газой из вирусного видео в социальных сетях.

ХАМАС утверждает, что удерживает более 100 заложников, захваченных на территории Израиля.

Напомним, после масштабной атаки радикального исламского движения ХАМАС на Израиль Болгария, Румыния и Венгрия пытаются эвакуировать своих граждан из страны.

Первых своих граждан эвакуировала Польша, Венгрия в течение ночи вывезла из Израиля 215 человек.