У Німеччині винесли вирок чоловіку, який 30 років тому підпалив житло біженців

Суд у Німеччині оголосив вирок чоловікові, який 30 років тому підпалив притулок для біженців, внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Підпал притулку для біженців, який тоді обурив всю країну, стався понад 30 років тому. Внаслідок пожежі загинув шукач притулку з Гани, ще кілька людей травмувалися, вистрибуючи з вікон, щоб врятуватися.

9 жовтня 2023 року суд визнав винним 52-річного Петера С., якому на час подій було близько 20 років, та засудив його до 6 років і 10 місяців позбавлення волі. Чоловік опинився під підозрою від початку, але спершу у справі було недостатньо доказів.

Процес почався з листопада 2022 року у Кобленці після того, як у давньому розслідуванні виявили нові докази. Петера С. звинуватили у вбивстві та замаху на вбивстві у 20 випадках та зловмисному підпалі, що спричинив загибель людини. Тоді підсудний належав до руху скінхедів, хоча стверджує, що з 2007 року дистанціювався від цього руху і крайніх правих поглядів.

Прокурори просили для Петера С. 9,5 років позбавлення волі, тоді як сторона захисту наполягала, що він не має перевищувати 4,5 роки.

Нагадаємо, у липні цього року у німецькій Саксонії четверо чоловіків у масках здійснили напад на притулок для біженців у місті Зебніц, вигукуючи ксенофобські гасла.

На початку липня у Берліні невідомі підпалили фургон організації, яка надає допомогу біженцям з України.