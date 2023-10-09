В Германии вынесли приговор мужчине, который 30 лет назад поджег жилье беженцев

Суд в Германии огласил приговор мужчине, который 30 лет назад поджег приют для беженцев, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Поджог приюта для беженцев, который тогда возмутил всю страну, произошел более 30 лет назад. В результате пожара погиб проситель убежища из Ганы, еще несколько человек травмировались, выпрыгивая из окон, чтобы спастись.

9 октября 2023 года суд признал виновным 52-летнего Петера С., которому на время событий было около 20 лет, и приговорил его к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы. Мужчина оказался под подозрением с самого начала, но сначала в деле было недостаточно доказательств.

Процесс начался с ноября 2022 года в Кобленце после того, как в давнем расследовании обнаружили новые доказательства. Петера С. обвинили в убийстве и покушении на убийство в 20 случаях и злонамеренном поджоге, повлекшем гибель человека. Тогда подсудимый принадлежал к движению скинхедов, хотя утверждает, что с 2007 года дистанцировался от этого движения и крайне правых взглядов.

Прокуроры просили для Петера С. 9,5 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала, что он не должен превышать 4,5 лет.

Напомним, в июле этого года в немецкой Саксонии четверо мужчин в масках совершили нападение на приют для беженцев в городе Зебниц, выкрикивая ксенофобские лозунги.

В начале июля в Берлине неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам из Украины.