США подтвердили гибель 9 граждан в Израиле после нападения ХАМАС

Соединенные Штаты смогли подтвердить гибель девяти американцев в результате нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль, которое началось в субботу.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в заявлении, которое цитирует телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

"По состоянию на сейчас мы можем подтвердить гибель девяти граждан США. Выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших и желаем раненым скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении.

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в эфире CNN также подтвердил информацию о девяти погибших.

"Мы находимся в тесном контакте с правительством Израиля, которое продолжает вести операции по поиску пропавших граждан США... и мы, конечно, находимся в тесном контакте с семьями этих девяти погибших американцев и предлагаем им любую консульскую помощь, которую можем предоставить", – отметил Миллер.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газы, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

Накануне стало известно о гибели британца и румына, которые воевали в рядах израильской армии.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС. А Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.