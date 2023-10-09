Двоє громадян Франції загинули в Ізраїлі після нападу ХАМАС

Міністерство закордонних справ Франції в понеділок підтвердило загибель двох французьких громадян в Ізраїлі після початку агресії з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Про це йдеться в заяві МЗС Франції, яку цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство висловило жаль "у зв’язку з трагічною загибеллю другого французького громадянина, який став жертвою терористичних атак, здійснених ХАМАС проти Ізраїлю".

Там додали, що перебувають на зв’язку із сім’єю загиблого, та продовжують вживати заходів "для з'ясування ситуації з нашими громадянами, місцеперебування яких не встановлене".

Напередодні МЗС Франції повідомило про "трагічну загибель французького громадянина в Ізраїлі в результаті терористичних атак".

В обох випадках відомство не дало детальнішої інформації про загиблих.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

Напередодні стало відомо про загибель британця та румуна, які воювали в лавах ізраїльської армії. Сполучені Штати заявили про загибель щонайменше дев'яти американців в Ізраїлі, але не уточнили, в якому статусі вони там перебували.