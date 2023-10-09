США готовят меры против игнорирования граничной цены на российскую нефть

Соединенные Штаты готовят меры против игнорирования установленной Группой семи граничных цен на российскую нефть, поскольку последние цены на рынке свидетельствуют, что этот механизм не работает так, как ожидали.

Как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда", об этом в интервью The Wall Street Journal заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Еллен отметила, что США внимательно следят за соблюдением этой меры и хотят, чтобы участники рынка понимали, что Штаты серьезно относятся к предельной цене.

Соблюдение предельной цены на российскую нефть ожидается одной из тем обсуждения на встрече министров финансов G7, которая планируется на этой неделе в Марокко на полях ежегодной встречи, организуемой Всемирным банком и МВФ.

Группа семи ввела предельную цену на российскую нефть в конце 2022 года, надеясь таким образом снизить прибыль России от продажи энергоносителей и ее способность финансировать войну против Украины, а также избежать глобального скачка цен на нефть.

В сентябре неофициально сообщали, что Группа семи отложила пересмотр лимита цен на российскую нефть, хотя большая ее часть торгуется выше установленного предела из-за роста мировых цен на нефть.

Тогда в Минфине США говорили, что ограничение цен на российскую нефть работает, несмотря на то, что российская нефть продолжает дорожать.