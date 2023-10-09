У ЄС сумніваються, що Єврокомісія має право зупиняти фінансування для палестинців

Кілька держав-членів Європейського Союзу поставили під сумнів повноваження Європейської комісії в односторонньому порядку оголошувати про призупинення фінансування для палестинських територій після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Після оголошення єврокомісара з питань сусідства Олівера Варгеї про перегляд фінансування проєктів для палестинців такі держави ЄС, як Бельгія, Ірландія, Іспанія та Люксембург застерегли від ухвалення поспішних рішень.

"Ми вважаємо, що немає жодних правових підстав для одностороннього рішення такого роду з боку окремого комісара, і ми не очікуємо призупинення допомоги", – заявив представник Міністерства закордонних справ Ірландії

У бельгійському МЗС заявили, що допомога у сфері розвитку та гуманітарна допомога для Палестини мають бути продовжені.

Це призвело до того, що інший єврокомісар – із кризового регулювання Янез Ленарчич запевнив, що гуманітарна допомога з боку ЄС палестинцям, які її потребують, "триватиме стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина й Австрія.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.

Також відомо, що ЄС у вівторок, 10 жовтня, проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.