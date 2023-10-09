В ЕС сомневаются, что Еврокомиссия имеет право останавливать финансирование для палестинцев

Несколько государств-членов Европейского Союза поставили под сомнение полномочия Европейской комиссии в одностороннем порядке объявлять о приостановлении финансирования для палестинских территорий после нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

После объявления еврокомиссара по вопросам соседства Оливера Варгеи о пересмотре финансирования проектов для палестинцев такие государства ЕС, как Бельгия, Ирландия, Испания и Люксембург предостерегли от принятия поспешных решений.

"Мы считаем, что нет никаких правовых оснований для одностороннего решения такого рода со стороны отдельного комиссара, и мы не ожидаем приостановления помощи", – заявил представитель Министерства иностранных дел Ирландии

В бельгийском МИД заявили, что помощь в сфере развития и гуманитарная помощь для Палестины должны быть продолжены.

Это привело к тому, что другой еврокомиссар – по кризисному регулированию Янез Ленарчич заверил, что гуманитарная помощь со стороны ЕС палестинцам, которые в ней нуждаются, "будет продолжаться столько, сколько потребуется".

Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.

Также известно, что ЕС во вторник, 10 октября, проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.